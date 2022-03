Perisic Inter: tra passato, presente e futuro. Numeri e scenari

Ivan Perisic e l'Inter, un matrimonio fatto di alti e bassi.

L'esterno croato, arrivato a Milano nel 2015, con la maglia nerazzurra ha spesso e volentieri collezionato numeri non indifferenti spesso accoppiati però a poca continuità di rendimento. Tuttavia, nei suoi 50 gol siglati in 242 presenze, vanno segnalate le sue migliori stagioni che risalgono al 2016/2017 e 2017/2018, con quest'ultima stagione che gli ha visto collezionare ben 11 reti seguite da altrettanti assist. Oltre ai numeri con la maglia dell'Inter, l'ex Wolfsburg vanta due particolari primati che sono stati sottolineati all'interno del Matchday Programme di Inter-Fiorentina pubblicato sul sito ufficiale nerazzurro.

In questo momento infatti, Perisic è il componente dell'attuale rosa ad aver bucato maggiormente la porta dei Viola (un gol siglato a San Siro e ben quattro all'Artemio Franchi, con l'ultimo che risale alla gara d'andata). Inoltre, col rigore siglato di destro in trasferta contro la Lazio in questa stagione, il classe 1989 dalla stagione 2004/2005 è l'unico giocatore ad aver segnato su rigore con entrambi i piedi (contro Frosinone e Fiorentina, nella stagione 2018/2019 segnò due rigori col piede sinistro).

Infine arriviamo agli scenari legati al suo futuro a Milano. Il contratto di Perisic scadrà il prossimo 30 giugno e ad oggi non ha ancora apposto la propria firma su un prolungamento, appunto, contrattuale. Il motivo è che nel corso dei mesi la distanza tra domanda e offerta è stata considerevole, ma con il rinnovo imminente dell'amico e connazionale Marcelo Brozovic, seguito da un assottigliamento legato ai dettagli economici dell'accordo, il croato potrebbe finalmente decidere di rimanere in Italia almeno per altri due anni.