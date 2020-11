Perisic Inter, solo il Bayern Monaco ha provato ad ingaggiare il croato

In assenza dell'infortunato Romelu Lukaku, ad improvvisarsi bomber e spingere in rete un cross di Aleksandar Kolarov è stato Ivan Perisic. Il n°14 nerazzurro l'estate scorsa era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro al Bayern Monaco.

In Baviera l'esterno offensivo ha conquistato l'ambitissimo Triplete, ma nonostante ciò il club tedesco non lo ha riconfermato. O per lo meno, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bayern voleva tesserarlo sborsando non più di 12 milioni di euro.

Una cifra giudicata troppo bassa dall'Inter che per Perisic ne pretendeva non meno di 15/17. Il famoso giornalista inoltre, su calciomercato.com ha fatto sapere che il Bayern Monaco è stato l'unico club che negli ultimi sei mesi ha provato a trattare l'ex Wolfsburg. Non vere dunque le voci che negli ultimi giorni di mercato vedevano un interesse di Lipsia e Milan.