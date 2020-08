Perisic Inter, Rummenigge:”Ci piace molto ma non so se resterà”

Futuro ancora incerto per Ivan Perisic. Il croato è in prestito al Bayern Monaco fino al termine della stagione e il club bavarese sarebbe ancora indeciso se riconfermarlo.

L’Inter vorrebbe incassare dalla sua cessione una cifra vicina ai 20 milioni di euro, richiesta ritenuta troppo alta dal Bayern Monaco che vorrebbe ottenere un sostanziale sconto per acquistarlo a titolo definitivo. Nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare l’intesa, il croato potrebbe anche essere reintegrato in rosa da Antonio Conte.

Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, è intervenuto ai microfoni di Sky e ha parlato del futuro del croato: "Ha disputato una stagione buona. Ha un rendimento stabile. Non è spettacolare, ma fa gol e assist. Il mister punta su di lui. Quando ci siamo qualificati per la fase finale della Champions ha accettato di rimanere per meno soldi. Resterà? Non lo so, ma il giocatore mi piace ed il mister è molto contento di lui".