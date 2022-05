Perisic-Inter, rinnovo a una condizione: chiara la richiesta del croato

Inter, passi in avanti per il prolungamento del contratto di Ivan Perisic. Le parti non avrebbero ancora trovato l’intesa definitiva e si incontreranno a fine stagione per discutere ma filtra ottimismo.

Fino a qualche mese fa la trattativa sembrava complicata a causa delle richieste economiche del giocatore ma la dirigenza nerazzurra, anche grazie al suo notevole rendimento, si è convinta a venirgli incontro. Marotta e Ausilio avrebbero messo sul piatto un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione a 4 milioni di euro più bonus per avvicinare la richiesta del croato di 5 milioni di euro (cifra percepita attualmente) e abbassare il monte ingaggi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ivan Perisic vorrebbe avere anche un’altra garanzia, ovvero che la squadra resti competitiva in Italia e in Europa. Il croato sta vivendo il miglior periodo di forma della sua carriera e vorrebbe continuare a giocare per un club ambizioso. Nelle scorse settimane avrebbe rifiutato anche una ricca offerta dalla Turchia in quanto si sente interista e sente di poter dare ancora molto ad alti livelli. L'appuntamento tra la dirigenza nerazzurra e i suoi agenti dovrebbe essere il 23 maggio. In estate, invece, potrebbe salutare Denzel Dumfries, finito nel mirino del Bayern Monaco (clicca qui per leggere l’articolo).