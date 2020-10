Perisic Inter, problemi al ginocchio per il croato: le sue condizioni

Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Ivan Perisic. A soli due giorni dal derby contro il Milan, Antonio Conte potrebbe fare a meno anche a dell'esterno mancino. Il croato è stato costretto ad abbandonare il campo nel match tra la sua Croazia contro la Francia per un problema al ginocchio.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset non si tratterebbe di nulla di grave e il giocatore avrebbe rimediato soltanto una forte contusione. L'entità del problema verrà valutata al suo ritorno in Italia, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe riuscire a partire da titolare contro il Milan.

Nelle prossime ore è previsto il suo ritorno a Milano dove si sottoporrà al tampone e ad ulteriori accertamenti per verificare le sue condizioni. Con Ashley Young ai box a causa del coronavirus, il croato sarebbe l’unica alternativa di ruolo sulla fascia sinistra. Se non dovesse farcela potrebbe esordire per la con la maglia nerazzurra Matteo Darmian.