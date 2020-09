Perisic Inter, Conte può reintegrarlo in rosa come quarta punta

Dopo l'ufficialità del mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, l'Inter sarà chiamata a risolvere il futuro di Ivan Perisic. Come riportato da Sky Sport, il croato è atteso nei prossimi giorni a Milano e si unirà alla preparazione atletica per la prossima stagione con il resto della squadra. L’intenzione dell’Inter sarebbe ancora quella di cederlo, questa volta a titolo definitivo, ma non è da escludere una sua permanenza in nerazzurro.

I nerazzurri vorrebbero incassare dalla sua cessione almeno 15 milioni e sarebbero in attesa di offerte concrete. Il Bayern avrebbe provato ad acquistarlo a titolo definitivo nello scorse settimane, mettendo sul piatto un’offerta da soli 12 milioni di euro, proposta subito rifiutata dalla dirigenza interista. Ivan Perisic ha un contratto con l'Inter fino al 2022, la società non avrebbe nessuna intenzione di venderlo a prezzo di saldo e potrebbe decidere di farlo restare.

Nel caso in cui non dovessero arrivare offerte soddisfacenti, Antonio Conte sarebbe pronto a concedergli una nuova chance e reintegrarlo in rosa. Il croato potrebbe essere schierato in un nuovo ruolo, ovvero quello del quarto attaccante, alle spalle di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.