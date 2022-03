Perisic ha sciolto i dubbi sul suo futuro. Occhi puntati su possibili riserve

Inter, Perisic non avrebbe più alcun dubbio sul voler restare in nerazzurro.

Sul giornale sportivo Tuttosport si fa il punto sulla situazione mercato e rinnovi in casa nerazzurra. Tra i giocatori in scadenza sui quali ancora non è chiaro il futuro c’è anche Perisic. Il croato non ha fatto pesare la prossima scadenza sul suo rendimento, risultando finora un titolare inamovibile e fornendo prestazioni di altissimo livello. Dal suo ritorno all’Inter e con lo spostamento da terzo di attacco a esterno sinistro di centrocampo a tutta fascia, Perisic ha dato nuova linfa alla sua carriera. Si è parlato molto del suo futuro e della volontà di strappare un ultimo contratto a cifre top. L’Inter da canto suo ha sempre mostrato apprezzamento per il proprio giocatore, ma si è comunque tutelata dal possibile addio con l’arrivo di Gosens dall’Atalanta nel mercato invernale.

Da quanto riportato dal quotidiano torinese in edicola oggi Perisic avrebbe sciolto le riserve sulla sua volontà di rimanere alla corte di Inzaghi e l’Inter potrebbe proporgli un biennale da 4,5 milioni netti, invece di un triennale a cifre più basse. Ancora non è stato calendarizzato un incontro, ma tutto sembra incanalato affinché si possa continuare insieme.

Sempre su Tuttosport si legge anche che, come si è visto contro il Liverpool, la differenza tra titolari e riserve è uno dei gap tra l’Inter e i top team europei. In tal senso la dirigenza nerazzurra starebbe puntando gli occhi non solo su Davide Frattesi, ormai da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio come sostituto di Barella, ma anche di un ritorno di fiamma per Nandez del Cagliari. A questi obiettivi si aggiungerebbe il rientro di Agoumè dal prestito che, crescendo, all’occorrenza potrebbe essere una degna riserva di Marcelo Brozovic.