Perisic e Nainggolan, l'Inter non li ritiene più degli indesiderati

Questa settimana l'Inter di Antonio Conte ha ripreso a lavorare in vista della stagione 2020/21 con due novità, che poi grosse novità non sono: Radja Nainggolan ed Ivan Perisic. I due giocatori sono rientrati dai prestiti rispettivamente al Cagliari e al Bayern Monaco, e sono sul mercato ma ad una condizione: solo per una cessione definitiva alle cifre richieste dall'Inter, altrimenti rimangono in nerazzurro, perchè per Conte non sono più due indesiderati.

Entrambi potrebbero garantire nuove varianti tattiche al solito 3-5-2 di Conte. Potrebbero garantire un'Inter stile Chelsea contiano. Come detto precedentemente non significa che il loro status generale sia cambiato, perché l'Inter, come tutti i club, ha bisogno di cedere e ha molta gente sul mercato, compresi Nainggolan e Perisic. Per entrambi, però, l'Inter vuole incassare una quindicina di milioni“.

Entrambi nel piano tattico, Nainggolan sembra un giocatore costruito per giocare in una squadra di Conte dato che potrebbe coprire tutti i tre ruoli a centrocampo nel 3-5-2 tanto caro al tecnico salentino, e in alternativa potrebbe dare un ottimo contributo da trequartista nel 3-4-1-2 (l'altro modulo usato da Conte nella scorsa stagione) o nel 3-4-2-1 marchio di fabbrica di Conte al Chelsea. Con questo sistema di gioco ha conquistato la Premier con i Blues nel '16-'17 e anche Perisic potrebbe inserirsi alla perfezione in questo scenario tattico, senza contare che potrebbe esaltare giocatori come Sensi e soprattutto Eriksen. Aspettando Vidal, altro elemento che può giocare dovunque in mezzo al campo e che ha spiccate doti da trequartista "d'assalto".