Perisic e Brozovic negativi: i due giocheranno con la Slovenia

La Federazione croata rende noto che tutti i giocatori e i componenti dello staff della Nazionale dei Vatreni sono risultati negativi al Covid-19 dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato alla vigilia della partenza per Lubiana.

I nerazzurri Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, che si sono aggregati al gruppo di Zlatko Dalic nella giornata di ieri dopo l'ok dell'Ats di Milano, sono pertanto disponibili per la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, in programma domani in Slovenia.

Con ogni probabilità, oltretutto, i due interisti dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.