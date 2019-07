Perisic come Eto'o? Conte precisa: il paragone non regge. Le parole

Che Ivan Perisic abbia spesso aiutato in fase difensiva è sotto gli occhi tutti. Sotto questo aspetto, il croato è stato "paragonato" a Samuel Eto'o. A riguardo però, Antonio Conte ha detto:

“Perisic come Eto’o? Eto’o era un attaccante, quindi non credo sia giusto come paragone. Eto’o entrò nell’idea di sacrificare l’io in favore della squadra. Io cerco disponibilità da parte dei miei calciatori. Cerco calciatori che pensi con il noi e non con l’io. Quindi non vedo grossi problemi. Il mercato dura fino agli inizi di settembre. Chiedo disponibilità a tutti di pensare con il noi e non con l’io”.

Questo è quanto riferito dal tecnico interista su un paragone che a detta sua non regge.