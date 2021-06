'Perez, scegli: o noi o Antonio Conte!': il Times rivela il retroscena

Lo spogliatoio del Real Madrid avrebbe posto il veto sull'arrivo di Antonio Conte. Il clamoroso retroscena è stato svelato, nelle scorse ore, dal Times: il quotidiano britannico che ha sede a Londra. Dopo l'addio di Zinedine Zidane, il tecnico salentino era stato subito inserito nella lista dei papabili per la panchina più prestigiosa del mondo. Il Times spiega infatti che Florentino Perez aveva avviato una vera e propria trattativa con Conte. Quando? Poco dopo l'annuncio del divorzio con l'Inter.

Poi, però, si è materializzato il classico coup de théâtre. Ben 10 giocatori del Real Madrid hanno chiamato il loro presidente per recapitargli un messaggio tanto breve quanto incisivo: "Se arriva Conte, noi faremo le valigie". Nel suo 'scoop' il Times non fa il nome dei ribelli. Non si può, però, dimenticare un particolare importante (e decisivo?): "Sergio Ramos aveva già riservato una frecciata a Conte quando nel 2018 era stato accostato alla panchina della nazionale spagnola: Il rispetto si guadagna, non si impone" ricorda il Corriere dello Sport.

Dunque? Florentino Perez ha fatto marcia indietro e ha scelto (e poi ufficializzato) il ritorno di Carlo Ancelotti, l'uomo che ha portato il Real Madrid alla conquista della storica 'décima' Coppa dei Campioni in finale contro l'Atletico Madrid.