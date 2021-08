Perdite da mercato negli ultimi 10 anni: la classifica. L'Inter...

La fine imminente di questa sessione estiva di calciomercato, rallentata sì dalla crisi Covid, ma che di fatto ha, probabilmente, mosso come non mai tantissime stelle del calcio mondiale come Ronaldo, Messi, Lukaku e Donnarumma, ci lascia i bilanci in termini di conti in tasca delle società. Soprattutto per quel che riguarda il saldo tra quelle che sono state le entrate fatte attraverso delle cessioni e le uscite di denaro provocate dagli acquisti.

Ecco che, per l'appunto, il sito Transfermarkt, ha riportato i primi dieci saldi negativi tra acquisti e cessioni delle società europee negli ultimi dieci anni fino al 28 agosto 2021. Al primo posto troviamo il Manchester City con un passivo di 1 miliardo e 242 milioni di euro, seguito a ruota dai dirimpettai del Manchester United, ferma ad 1 milione e 92 milioni di euro. Al terzo posto il tanto chiacchierato Paris Saint Germain a 941 milioni di euro di passivo. Poi doppietta londinese con Arsenal, a 601 milioni di euro e Chelsea a 596 milioni. La prima spagnola al sesto posto, si tratta del Barcellona, rei gli investimenti errati di questi anni, con 569 milioni, seguita dalle due italiane Milan, con 508 milioni di negativo, e Juventus con 479 milioni di euro. Ultimi due gradini delle dieci posizioni ricoperti da Bayern Monaco con 408 milioni, e Liverpool con 377 milioni.

E l'Inter? La società nerazzurra, tanto chiacchierata questa estate per quanto riguarda i conti, non è presente in questa speciale classifica, aiutata certamente dalle due cessioni eccellenti di questo mercato, di Achraf Hakimi e di Romelu Lukaku, che hanno portato quasi 200 milioni nelle casse nerazzurre, di cui solo circa 45 milioni investiti. Vedremo se ci saranno cambiamenti in questi ultimi giorni di mercato.