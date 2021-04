Percassi: “Sì alla meritocrazia. No all'espulsione di Inter, Milan e Juve”

Quest'oggi a Zingonia, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha svelato ai giornalisti la sua opinione riguardo alla Super Lega e a Inter, Milan e Juventus: i club italiani che hanno aderito al progetto.

Ecco le sue parole riportate da Calciomercato.com: “Come Atalanta riteniamo che i valori della meritocrazia sono le fondamenta democratiche dello sport e del calcio in particolare. Il sogno di un club e dei suoi tifosi deve essere sostenuto da basi solide, etiche ed economiche. Le recenti parole del presidente Uefa Aleksander Ceferin certificano il lavoro di questa società. Le sue parole non sono per l'Atalanta un punto di arrivo ma uno stimolo maggiore per condividere valori sportivi, etici ed economici. L'Atalanta, nel rispetto dei valori storici che ciascun club ha, ritiene di sostenere concetti meritocratici e solidali, il sogno deve rimanere vivo, questo è il concetto che vogliamo esprimere”.

“Abbiamo atteso qualche ora prima di esprimerci anche se già nel consiglio d’urgenza, io come consigliere di Lega, convocato a mezzogiorno. Se abbiamo chiesto l’espulsione dei tre club ‘scissionisti’? E' una falsità assoluta, l’Atalanta mai si è espressa in tal senso, l'Atalanta si è espressa solo che ci fosse la volontà di aderire al comunicato Uefa uscito domenica pomeriggio, eravamo assolutamente d’accordo al comunicato Uefa, sarebbe impensabile portare avanti un ragionamento come questo perché Milan Inter e Juve sono società importantissime del calcio italiano e tutte insieme per le loro caratteristiche e tipicità devono far parte della Serie A.”