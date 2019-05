Per Spillo Altobelli tra Conte e i tifosi potrebbero essere guai grossi

Nelle ultime settimane Spillo Altobelli non ha mancato di far sentire la propria voce a sostegno dell’Inter, impegnata nel rush finale per la conquista della Champions. Con l’obbiettivo raggiunto, l’attenzione del campione del mondo 1982 si sposta adesso sul nuovo tecnico e sulle difficoltà che potrebbe incontrare con i tifosi. Lo ha fatto parlando oggi ai microfoni di Radio Sportiva. “Antonio Conte è un grande tecnico ma la sua storia la conosciamo tutti, non vorrei che alle prime difficoltà i tifosi dell’Inter tirassero fuori cose spiacevoli".

Poi nel pomeriggio, sul suo profilo Instagram, Spillo è tornato a parlare dei tifosi dell’Inter che mai come quest’anno hanno dimostrato il loro attaccamento alla squadra. "Grazie a tutta la famiglia di Bein Sports è passato un altro anno ma che dico dopo la partita di ieri sera ne sono passati 10!! Obiettivo Centrato. Fatto il minimo sindacale: gli unici ad aver dato tanto in tutte le partite sono stati loro, i TIFOSI!!!! Allora, dato che i giocatori prenderanno un premio per la qualificazione in Champions League, io chiedo al Grande Capo di abbassare il prezzo per gli abbonati o regalare una partita di Champions. Loro lo meritano PRESIDENTE!!!“.