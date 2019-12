Per riagguantare la Juve, due Primavera si prendono l'Inter

L'Inter che è chiamata ad affrontare il Genoa nell'ultima partita del 2019 sarà, con ogni probabilità nelle mani due ragazzini della Primavera. Antonio Conte sembra infatti intenzionato ad affidare a Sebastiano Esposito il ruolo di partner di Lukaku in attacco al posto di Lautaro Martinez, mentre a centrocampo potrebbe suonare la campana per Lucien Agoumè.

Il ragazzino francese potrebbe scendere in campo nell'undici titolare se Borja Valero non dovesse essere in grado di garantire i soliti 60/70 minuti a causa dell'affaticamento muscolare accusato contro la Fiorentina.

Il terzetto difensivo Godin De Vrij Skriniar con si tocca, Biraghi dovrebbe avere ancora una volta la meglio su Lazaro con D'Ambrosio a destra. Agoume a centrocampo sarebbe supportato da Vecino e Candreva nell'insolita posizione accentrata rispetto alla sua zona di competenza.

Una squadra in emergenza totale, a causa degli infortuni cui si aggiungono le squalifiche di Lautaro e Brozovic, che cercherà comunque la vittoria per riagguantare la Juventus in vetta alla classifica e passare un Natale da capolista.