Per Marotta il mercato non è finito, alla ricerca del colpaccio in Germania

Mentre tutti tirano il fiato, Marotta sembra ancora in servizio permanente effettivo sul mercato. E' quanto riporta il sito tedesco Ruhr Nachrichten, da sempre molto attento a quanto accade in casa del Borussia Dortmund.

L'attenzione dello staff di mercato nerazzurro sarebbe già molto alta su Mario Goetze per cercare di portarlo a Milano dal prossimo anno se non addirittura già da gennaio pagando un indennizzo, visto che il contratto del tedesco andrà in scadenza nel giugno 2020.

Le trattative per il rinnovo tra il Borussia ed il centrocampista vanno avanti da tempo senza trovare una soluzione. La dirigenza tedesca starebbe cercando di limare l'ingaggio del 27enne nazionale e proprio questo potrebbe rappresentare la strada per l'inserimento dell'Inter.