Pedullà: "Primi contatti per il primo nome nella lista dell'Inter per la panchina"

Secondo quanto riporta il giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, l'Inter, per la scelta del futuro allenatore avrebbe virato sull'attuale tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

L'ex difensore nerazzurro, potrebbe lasciare l'Emilia per accasarsi in nerazzurro e ci sarebbero già i primi contatti. In discesa, dunque, le quotazioni dell'ex allenatore di Napoli e Juventus, Maurizio Sarri.

Infatti, sia per ingaggio (6 milioni all'anno), sia per quanto riguarda l'adattabilità della rosa al suo gioco, è stato scartato da parte dei dirigenti nerazzurri.