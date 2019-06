Pedullà: "L'Inter ha offerto per lui 42 milioni di euro"

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato della trattativa che dovrebbe portare Nicolò Barella all'Inter durante la trasmissione "Speciale Calciomercato".

Queste le sue dichiarazioni: "Ci sarà un altro incontro tra le parti, nella trattativa sarà inserita una sola contropartita. Accordo totale Barella-Inter c’è già, i nerazzurri sono disposti ad arrivare a arrivare a 40-42 milioni compresi i bonus".

Per il collega si lavora su una valutazione del cartellino di circa 50 milioni: si parte da una base cash di 35-36, vanno individuate le giuste contropartite tra Dimarco, Bastoni, Colidio, Gavioli, o qualche possibile sorpresa. Al Cagliari piace sempre Pinamonti, mentre la pista Eder è difficile a causa dell’alto ingaggio dell’attaccante attualmente in forza allo Jiangsu. Ma questi sono dettagli, quello che conta è che il vantaggio dell’Inter per Barella è sempre più incolmabile.