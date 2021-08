Pedullà - Correa Inter, parti più vicine: contatti in corso

INTER - Joaquin Correa sarebbe molto vicino al trasferimento alla Pinetina. La società nerazzurra dopo aver sbloccato la cessione di Andrea Pinamonti all'Empoli avrebbe deciso di chiudere per l'argentino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla ci sarebbero contatti in corso tra le parti per raggiungere l'accordo definitivo.

I dirigenti milanesi partono da una base di 30 milioni di euro per convincere Lotito a cedere il calciatore ex Sampdoria, che ha già rifiutato altri club per raggiungere Simone Inzaghi.