Pedullà: "Cessioni? Marotta aspetta di capire chi porta più soldi. Tra Hakimi e Lautaro..."

Su Sportitalia, Alfredo Pedullà aggiorna sul mercato nerazzurro: "Marotta aspetta di capire chi porterà più soldi. Sperando arrivi offerta per Hakimi, e non per Lautaro. La strategia dell'Inter è liberarsi del contratto di Nainggolan, prendere 75 da Hakimi e avvicinarsi ai 90 milioni che servono per respirare".

Il giornalista prosegue... "Al momento Lautaro non è scontento, ma siamo al 16 giugno. Kostic costa 30 milioni, non è possibile. Bisogna fare altre cose. Per ora il mercato dell'Inter è così, poi arriverà il momento degli aggiustamenti".