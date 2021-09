Pausa Nazionali - Gli interisti di Mancini: chi giocherà (e chi meno)

Dove eravamo rimasti? Ah, già: abbiamo vinto Euro 2020. La trionfante Italia di Mancini si ritrova dopo un paio di mesi di bagordi, con l’obiettivo di portare a casa la qualificazioni ai Mondiali del 2022. Obiettivo decisamente alla portata della squadra azzurra, che ha dimostrato di essere una delle migliori Nazionali al mondo, allo stato attuale. Arriva quindi la pausa della Nazionali, con la Serie A e gli altri campionati che si prendono una “settimana sabatica”, lasciando partire i giocatori per le rispettive selezioni. Le ultime gare della Serie A prima della pausa sono state giocate alle 20:45 di domenica 29 agosto: Salernitana-Roma e Milan-Cagliari.

Ora la Serie A sarà ferma nel weekend del 4 e del 5 settembre 2021: nessuna partita di campionato in programma per quei giorni, la terza giornata slitta così di una settimana. La pausa Nazionali terminerà dunque nella settimana tra il 5 e il 12 settembre: proprio in quest’ultima data ripartirà la Serie A, che quindi subirà in totale circa due settimane di stop.

Tra i convocati di Mancini, spicca qualche novità rispetto a Euro 2020; il nome più importante che si rivede è di sicuro quello di Nicolò Zaniolo: dopo il lungo infortunio, il trequartista giallorosso ed ex Inter torna finalmente a disposizione del tecnico jesino. In attacco c’è grande abbondanza, col CT che ha portato ben tre giovanissimi come Raspadori, Scamacca e il neo-juventino Kean. Per il resto solo tante conferme, con il blocco di Euro 2020 assolutamente confermato in ogni suo elemento: Mancini si fida di chi l’ha portato in trionfo e regala continuità al gruppo. Tra questi, ci sono i nerazzurri Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e anche Stefano Sensi, sebbene non avesse preso parte all’Europeo.

La squadra di Mancini giocherà 3 partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, di cui la prima domani sera. Queste le tre partite dell’Italia in programma per la pausa Nazionali di settembre 2021:

Italia-Bulgaria, giovedì 2 settembre ore 20.45, stadio Franchi (Firenze)

Svizzera-Italia, domenica 5 settembre ore 20.45, St. Jacob-Park (Basilea)

Italia-Lituania, mercoledì 8 settembre ore 20.45, Mapei Stadium (Reggio Emilia)

Tutte partite alla portata della Nazionale di Mancini, dunque, che per ora ha vinto tre partite su tre giocate ed è a quota 9 punti, al comando del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali (del quale fanno parte Italia, Bulgaria, Svizzera, Lituania e Irlanda del Nord). Presumibilmente ci sarà la presenza dal primo minuto di Barella sia contro la Bulgaria che contro la Svizzera, partite nelle quali Mancini sceglierà i titolarissimi a disposizione. Nell’ultima gara contro la Lituania, la più “soft”, potrebbero invece scendere in campo Bastoni e Sensi, facendo rifiatare l’ex Cagliari.

Possibilmente, gli Azzurri vorrebbero chiudere tutti i discorsi di qualificazione e concentrarsi poi sugli altri obiettivi: il prossimo ottobre, infatti, durante la seconda pausa nazionali della stagione, la squadra di Mancini sarà chiamata a competere in Nations League, dove in semifinale ci aspetta la Spagna, che abbiamo già sconfitto un paio di mesi fa.