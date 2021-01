Pau Lopez dopo l'Inter: "Ultimi 20 minuti fatti con cattiveria"

Se oggi la Roma esce dall'Olimpico con un punto in tasca, il merito è senza dubbio anche di Pau Lopez. L'estremo difensore capitolino ha effettuato un paio di interventi che, visto il risultato finale, hanno permesso alla propria squadra di non perdere.

Proprio sul lunch-match di oggi, ai microfoni di DAZN il portiere giallorosso ha detto: "Sono contento per la partita della squadra. Gli ultimi 20 minuti siamo stati abbastanza cattivi.

Per me è stato un anno un po' diverso, l'anno scorso le mie prestazioni non sono state ottime e il mister ha deciso di fare giocare Antonio (Mirante) titolare. Sono in una società molto importante e non mollerò certo per 1-2 partite dove non sono stato bravo".