Pastorello, queste le dichiarazioni che avrebbero infastidito Lukaku

Pastorello, Lukaku sembra non apprezzare.

Nella giornata di oggi, Romelu Lukaku ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram. Il principale obiettivo sembra essere il suo agente Federico Pastorello perché ha rilasciato un'intervista a Repubblica dove parlava del suo assistito. Le parole che avrebbero potuto dare fastidio all'attaccante belga sono legate al suo futuro.

Pastorello, infatti, ha dichiarato "Per i parametri del trasferimento, nessuno poteva aspettarsi una situazione così. Non discuto le scelte tecniche, ma è ovvio che c'è stato un problema. Lui è il miglior marcatore della squadra con un minutaggio basso rispetto ai compagni". Ha anche parlato delle probabilità di ritornare all'Inter o di un clamoroso trasferimento al Milan "Il Chelsea ha definito la cessione del Club, non conosciamo gli interlocutori, figuriamoci se possiamo ipotizzare discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare".

Pastorello ha parlato anche di Antonio Conte "A volte Antonio appare un allenatore difficile: ma se fossi un ds non vorrei uno che mi fa vivere bene, ma che mi fa vincere. L'ho sentito molto soddisfatto della squadra, lo segue".

Dopo questa piccola intervista rilasciata a Repubblica, è intervenuto Romelu Lukaku su Instagram, scrivendo "Non lascerò mai che qualcuno parli al posto mio". Il suo messaggio continua dicendo che Lukaku continua a pensare al Chelsea e al suo futuro.