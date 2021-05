Pastorello: "Futuro Conte? Valuterà con la società. Lukaku e Inter perfetti"

Presente all'evento Football Rock Live, il procuratore di Romelu Lukaku e Antonio Conte, Federico Pastorello, ha parlato proprio del belga e del suo rapporto con l'Inter ai microfoni di Calciomercato.it.

Ecco le sue parole: "L’Inter ha fatto un campionato molto importante. Sono stati tutti molto bravi: da Conte alla squadra, passando per la dirigenza e la società. Hanno centrato un obiettivo difficile, raddrizzando una stagione che non era partita bene, terminando il campionato alla grande con una serie di vittorie consecutive".

Poi, Pastorello, ha aggiunto: "Cosa farà Conte? Sono scelte che spettano alla società e al tecnico, non mi intrometto in questi discorsi. Conte e il club faranno le loro valutazioni. Lukaku? Ha fatto una grande stagione, segnando tanto e sciorinando sempre delle prestazioni di alto livello. Ha vinto il campionato, è stato uno dei trascinatori: meglio di così non poteva fare. E’ stata una stagione perfetta per lui e l’Inter”.