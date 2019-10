Pasqualin si esprime sulla trattativa Icardi: le parole

Claudio Pasqualin, durante la Palermo Football Conference, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa che ha portato all'addio di Icardi dall'Inter.



Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:



“Colpa dei social, colpa dei media che rappresentavano uno stile di vita sbagliato: valori non certamente primari, più apparire che essere. Parliamo di concetti che non si incastrano con professionalità e serietà. In una trattativa come quella di Icardi, dove qualcuno si sarà anche divertito, emergono anche e soprattutto assenze di norme.



Questa situazione ha portato un impoverimento del valore del cartellino, tant’è che la trattativa si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una formula pericolosa per il giocatore. Tutti hanno perso qualcosa, dal giocatore all’Inter, sicuramente chi ci ha guadagnato è il club parigino. Fortunatamente adesso vengono imposte da una legge dello stato alcune prerogative, alcune caratteristiche con il superamento di un esame. E’ importante che certe persone studino, si preparino e si formino per esercitare una professione del genere".