Pasquale Rocco ospite domani sera de “I gemelli and Saba”

Domani sera alle 21:15 si ripropone l’appuntamento con il nostro talk show “I Gemelli and Saba”, in onda sul canale Youtube de La Voce Nerazzurra e visibile anche sui canali social di interdipendeza.net . L’ospite d’onore della nuova puntata sarà l’ex calciatore e attualmente allenatore Pasquale Domenico Rocco.

L’ex centrocampista, cresciuto nel vivaio nerazzurro, faceva parte dell’Inter dei record, che vinse il campionato 1988/89. Successivamente si trasferì per due stagioni in prestito al Cagliari in Serie B, contribuendo alla promozione e alla successiva salvezza dei sardi dove realizzo il suo unico gol in Serie A. Dopo l’esperienza in Sardegna tornò all’Inter per poi essere ceduto al Venezia in Serie B e al Pisa. Nell’estate del 1992 ha fatto parte del team azzurro delle Olimpiadi di Barcellona.

Dopo essersi svincolato dal club toscano approdò al Perugia, dove ci restò per 6 stagioni, con una breve parentesi al Torino. Successivamente diverse esperienza tra Serie B e C con le maglie di Cremonese, Treviso, Pistoiese e infine quella della Sangiovannese. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Pasquale Rocco ha intrapreso la carriera da allenatore.