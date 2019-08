Pasquale Marino su Sanchez: "E' un giocatore importante.Vuole sempre..."

Pasquale Marino ha allenato Alexis Sanchez all'Udinese, lui che lo conosce molto bene ha potuto promuoverlo ai microfoni di Radio Sportiva.

"Sanchez può giocare in tutte le posizioni dell'attacco e con qualsiasi modulo. Il 3-5-2 l'ha fatto con Guidolin e l'ha fatto molto bene in coppia con Di Natale: si completavano bene. Si adatta sia con una punta fisica che con una dinamico. E' un giocatore importante, lo ha dimostrato in carriera, anche se ultimamente è stato utilizzato poco e si è intristito: vuole sempre giocare, lo farebbe anche con dei ragazzi al parco. All'Udinese era coccolatissimo e non aveva rivali. Se non gioca perde un po' d'entusiasmo e non riesce a far vedere tutto il suo repertorio. E' arrivato giovanissimo, ma già faceva parte della Nazionale cilena, era abituato a giocare davanti a 50.000 spettatori e aveva già vinto un campionato con il River Plate. Era più maturo dell'età che aveva"