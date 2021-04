Partita l'assemblea di Lega: presenti anche Inter, Milan e Juventus

La riunione di Lega ha avuto inizio quest'oggi pomeriggio alle 17.30 come era stabilito. Stamattina, stando alle notizie raccolte, si prevedeva l'esclusione di Inter, Milan e Juventus dall'assemblea, ma a sorpresa saranno presenti anche i rappresentanti di questi 3 club che hanno aderito alla partecipazione alla Superlega. Sicuramente non sarà un incontro di visita o di piacere, ma ben altro: alcuni club non hanno preso molto bene l'iniziativa delle 3 società in questione, al punto di chiedere l'esclusione dal campionato di queste ultime.