Parte la Copa America 2019, in campo tre nerazzurri: quando giocheranno

Questa notte parte in Brasile la Copa America 2019. Saranno tre i giocatori nerazzurri impegnati in questa competizione: Miranda, Lautaro e Vecino. Il primo a scendere in campo sarà il difensore brasiliano, con i padroni di casa che affronteranno la Bolivia a San Paolo questa notte alle 2:30 ora italiana. Nella probabile formazione del Brasile, Miranda non è stato inserito tra i titolari, con la coppia centrale formata da Thiago Silva e Marquinhos.

Domenica 16 giugno alle 0:00 ora italiana giocherà l'Argentina di Lautaro. Esordio contro la Colombia a Salvador. Lunedì 17 giugno, sempre alle 0:00 ora italiana, toccherà all'Uruguay di Vecino esordire in Copa America contro l'Ecuador.

Si potrebbe parlare di un quarto giocatore nerazzurro: Godin. Il difensore uruguaiano ha da tempo un accordo con l'Inter per la prossima stagione, ma non è stato ancora ufficializzato.