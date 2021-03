Parma-Inter, semaforo giallo per Conte: quattro diffidati verso l'Atalanta

La vittoria della Juventus con lo Spezia ha sicuramente aumentato le pressioni sia in casa Milan che dalle parti nerazzurre. Se il Milan potrà rispondere già stasera in casa con l'Udinese, l'Inter per respingere gli assalti delle pretendenti dovrà aspettare solo domani, quando sarà di scena al Tardini di Parma.

Campo da sempre ostico per Handanovic & co., la trasferta emiliana prevede anche un altro rischio. In vista dell'Atalanta, big match di lunedì prossimo, Conte ha tutta la spina dorsale della squadra in diffida: Bastoni, Brozovic, Barella e anche Romelu Lukaku.

Se contro il Genoa i nerazzurri hanno dovuto rinunciare ad Hakimi, squalificato per il medesimo motivo, stavolta il rischio è quantitativamente più importante ancora. Dalle indiscrezioni, tuttavia, sembrerebbe che Conte non guardi affatto questo aspetto, e vada verso lo schieramento dell'undici migliore, con il solo Sanchez che scalpita per far rifiatare Lautaro Martinez.

Un occhio sul risultato, l'altro sui cartellini. Il semaforo è giallo, vedremo se Conte deciderà di rallentare o di... correre il rischio.