Parma-Inter probabili formazioni: torna Hakimi, Conte pensa a due cambi

L’Inter torna in campo giovedì sera in trasferta contro il Parma per il turno infrasettimanale valido per la 25esima giornata di Serie A. I nerazzurri stanno vivendo un ottimo periodo di forma e hanno l'occasione di consolidare il primo posto in classifica; i gialloblù invece sono al penultimo posto in classifica è in piena crisi di risultati.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte potrebbe fare due cambi rispetto all’undici ideale schierato nelle ultime giornate. A centrocampo dovrebbe tornare da titolare al posto di Eriksen e Sanchez potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez. Per il resto confermata la difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulla fascia destra torna Hakimi dopo la squalifica, mentre a sinistra confermato Perisic. In mezzo al campo intoccabili Brozovic e Barella.

I ducali con il 4-3-3 con Sepe tra i pali; al centro della difesa Bani e Osorio con Iacoponi e Pezzella esterni. In mediana Hernani con Kurtic e Kucka mezzali. In attacco probabile il recupero di Karamoh che dovrebbe essere affiancato da Man e Mihaila.