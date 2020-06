Parma Inter probabile formazione: recuperato Barella, ballottaggio in difesa

Archiviato il pareggio contro il Sassuolo, i nerazzurri sono al lavoro per preparare la trasferta di domenica sera contro il Parma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte potrà contare sul recupero di Nicolò Barella, a riposo per un leggero affaticamento nell’ultima partita di campionato. L’ex Cagliari, che sembrava in forte dubbio, dovrebbe partire da titolare al fianco di Borja Valero. Al Tardini potrebbe tornare nella lista dei convocati Marcelo Brozovic, che oggi ha svolto lavoro differenziato e le sue condizioni verrano valutate nelle prossime ore.

Nerazzurri pronti a riconfermare il 3-4-1-2 visto nelle ultime uscita. In difesa al posto dello squalificato Skriniar ci dovrebbe essere uno tra Godin e D’Ambrosio, con l’uruguaiano attualmente favorito. A completare il reparto De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo torna Barella con Borja Valero favorito su Gagliardini. Sualla trequarti Eriksen, mentre in attacco tornano a far coppia Lukaku e Lautaro con Sanchez in panchina.

INTER (3-4-1-2) Probabile formazione: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Borja Valero, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.