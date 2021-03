Parma-Inter, le formazioni ufficiali: novità in attacco per i nerazzurri

Manca un'ora circa a Parma-Inter, posticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A che ha visto alcuni risultati davvero inaspettati, come il pareggio interno del Milan contro l'Udinese. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati ad un'altra prova di forza contro una squadra, il Parma, che all'andata ha dimostrato di poter mettere seriamente in difficoltà i nerazzurri.

Per quanto riguarda le scelte di campo, una sola novità per il tecnico leccese: sarà infatti Alexis Sanchez a far coppia con Romelu Lukaku in avanti, con Lautaro che almeno inizialmente si accomoderà in panchina. Per il resto, la formazione dell'Inter è quella titolare: in difesa toccherà a Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce agiranno il rientrante Hakimi sulla destra e Perisic sulla sinistra. A centrocampo invece confermato il terzetto formato da Barella, Brozovic ed Eriksen.

Parma-Inter, le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-1-2): Sepe, Busi, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic, kucka; Karamoh, Mihaila

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku