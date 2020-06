Parma Inter, il segno X al 'Tardini' è una rarità. E l'Inter è la migliore

Questa sera Parma-Inter sarà il match che concluderà la 28esima giornata di campionato. Al 'Tardini' i nerazzurri arriveranno da primi della classe. In trasferta, la squadra di Conte è la migliore, con 29 punti conquistati in 13 partite, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Dall'altra parte il Parma di D'Aversa, in lotta per un posto nella prossima Europa League. Gli emiliani in casa hanno raccolto 6 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Il pari in casa è una rarità per il Parma in questa stagione. Rispettando la legge dei numeri, questa sera il pareggio è il risultato che non si dovrebbe verificare.