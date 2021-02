Parma-Inter, i ducali alle prese con due infortuni pesanti

Nell'anticipo di oggi contro lo Spezia, il Parma si è fatto rimontare dopo essere stato in vantaggio per 2-0 con le reti di Hernani e Karamoh. E proprio l'ex Inter, dopo essere stato il migliore in campo, è uscito misteriosamente dal terreno di gioco.

La spiegazione l'ha data direttamente il tecnico dei ducali, D'Aversa, che ha annunciato l'infortunio dell'esterno francese il quale, a questo punto, resta in dubbio per il turno infrasettimanale contro l'Inter di giovedì.

Oltre a quello di Karamoh, il Parma deve valutare le condizioni anche del centravanti danese Cornelius infortunatosi prima della partita di oggi.