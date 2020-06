Parma Inter, forfait annunciato: Conte non lo convoca

Niente Parma per Marcelo Brozovic. Il centrocampista nerazzurro non ha ancora recuperato l'infortunio. Per il match di questa sera non sarà a disposizione. Antonio Conte non ha convocato il regista croato. La notizia è stata riportata dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi.

Assenza pesante. Al posto di Brozovic giocherà Nicolò Barella, ottimo contro la Sampdoria in quel ruolo. Oltre a Barella, l'allenatore dell'Inter cambierà molti giocatori rispetto al match giocato contro il Sassuolo.