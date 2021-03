Parma-Inter: due dubbi per Conte, possibile mossa a sorpresa per i ducali

Domani sera andrà in scena allo Stadio Tardini il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A tra Parma e Inter. I nerazzurri sono a caccia sesta vittoria consecutiva per consolidare il primo posto in classifica e tenere a distanza le inseguitrici. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio del match, i due allenatori sarebbero ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione.

Come riportato da SportMediaset, Antonio Conte starebbe pensando di far rifiatare qualche elemento in vista del prossimo match di campionato contro l’Atalanta in programma domenica. In attacco dovrebbe essere riconfermata la coppia Lukaku-Lautaro con Sanchez pronto a subentrare a partita in corso. Confermato anche il trio difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Possibile novità a centrocampo, con Brozovic e Barella potrebbe esserci Vidal, che potrebbe far rifiatare Eriksen sul centro sinistra. Sulla fascia sinistra potrebbe partire da titolare Young al posto di Perisic, mentre sulla corsia destra rientrerà Hakimi.

D’Aversa, alle prese con diverse assenze, dovrebbe schierare un 4-3-3 con Sepe in porta; Bani e Gagliolo al centro della difesa. Sulla destra ci sarà Iacoponi al posto dell’infortunato Conti e Pezzella sulla sinistra. In mezzo al campo Hernani, Kucka e Kurtic. In attacco potrebbe essere schierato a sorpresa da titolare il nuovo acquisto Pellè con Karamoh e Mihaila.