Parma-Inter, designato l’arbitro del match di giovedì sera

Archiviata la vittoria contro il Genoa, gli uomini di Antonio Conte sono già al lavoro per preparare il turno infrasettimanale contro il Parma in programma giovedì sera alle 20:45 allo Stadio Tardini. La gara d’andata è terminata in pareggio, sul punteggio di 2-2, con la rimonta dai nerazzurri dopo essere andati in svantaggio di due gol.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A, la sesta del girone di ritorno, affidando Parma-Inter all’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Il direttore di gara avrà come assistenti Giallatini e Cecconi; il quarto ufficiale del match sarà Abbattista. In sala VAR Doveri con Bindoni assistente.

Il direttore di gara ha già arbitrato l’Inter in questa stagione in due occasioni: lo scorso 13 dicembre, nel successo per 3-1 contro il Cagliari e nella vittoria per 4-0 contro il Benevento dello scorso 30 gennaio.