Parma-Inter, D'Aversa ne chiama 27: due recuperi fondamentali

La partita di domani è molto importante sia per quanto riguarda l'Inter, che deve continuare a coltivare il sogno scudetto, sia per il Parma che non può più sbagliare per poter ancora sperare in una miracolosa salvezza.

Roberto D'Aversa, allenatore dei ducali, ha stilato la lista dei 27 convocati in cui non compaiono due elementi importanti come Gervinho e Conti, oltre a quelli già certi di Cornelius e Zirkzee. Mentre vi sono due rientri importanti come quello di Graziano Pellè e Roberto Inglese.

Ecco la lista completa:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè.