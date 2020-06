Parma Inter, Conte cambierà molto stasera: un ritorno fondamentale

Dimenticare il passo falso casalingo contro il Sassuolo e ripartire. L'Inter di Antonio Conte è chiamata al riscatto. Questa sera giocherà a Parma contro i padroni di casa. Un match non semplice, contro una squadra in lotta per un posto in Europa League.

Il pari interno contro il Sassuolo ha evidenziato alcune difficoltà. L'ampio turnover, dovuto anche alle condizioni non perfette di alcuni giocatori importanti, come Nicolò Barella e Lautaro Martinez, non ha portato molti benefici. Difesa e centrocampo hanno subito il palleggio del Sassuolo, reparti non legati, giocatori in chiara difficoltà.

Stasera ci saranno dei ritorni importanti dal primo minuto. In difesa tornerà Stefan De Vrij, con Diego Godin e Danilo D'Ambrosio che dovrebbero completare il centro della difesa. Sugli esterni torneranno Antonio Candreva e Ashley Young, mentre in mezzo si rivedrà Barella, con Borja Valero o Roberto Gagliardini. Christian Eriksen confermato alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro, al rientro tra i titolari.

Tanti cambi per Conte, uno essenziale: il rientro di Barella. Senza Marcelo Brozovic in regia, il centrocampista nerazzurro ha giocato un ottimo match contro la Sampdoria. Dinamismo e aggressività, ma non solo, Barella è in grado di alimentare il gioco dell'Inter. Un ritorno importante, determinante per l'Inter.