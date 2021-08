Parma-Inter: c'è un'ombra sulla partita. E i tifosi contesteranno?

Questa sera (domenica 8 agosto), alle ore 19, si giocherà Parma-Inter: si tratta del penultimo test per i nerazzurri prima dell'inizio del campionato. "La grande ombra di Lukaku graverà sul Tardini" scrive la Gazzetta dello Sport.

"Ieri - ricorda Luca Taidelli nel suo articolo - il belga ha chiesto di non allenarsi e di essere esentato dalla trasferta in Emilia. Vista la presenza in tribuna dei tifosi, non è da escludere una contestazione verso la società, rea di non avere mantenuto le promesse, cedendo il Totem dopo Hakimi". Qual è il programma del resto del gruppo? "La squadra svolgerà un allenamento in mattinata ad Appiano. Dopo il pranzo, la partenza in pullman per Parma, con ritorno in serata".

Che rosa avrà a disposizione Simone Inzaghi? "Dovrebbe tornare disponibile D'Ambrosio, in gruppo da tre giorni dopo il fastidio muscolare che lo aveva frenato la settimana scorsa. Ancora out invece Gagliardini (potrebbe tornare a inizio settembre), Lazaro (comunque in uscita, come Nainggolan, frenato dalla febbre post vaccino) e Sanchez, indietro di condizione dopo il fastidio plantare accusato in Coppa America e comunque da preservare vista la squalifica di Lautaro nella prima di campionato". Proprio sul Toro la Gazzetta dello Sport informa che "farà l'esordio stagionale, da titolare o subentrando nella ripresa a uno tra Pinamonti e Satriano. Stesso discorso per Barella e Bastoni, rientrati lunedì dalle ferie ma già in gruppo ormai da 5 giorni. Avrà più spazio Vidal, mentre per la prima volta si vedranno anche Perisic e Vecino".