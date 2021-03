Parma-Inter, c'è un'immagine che racchiude la stagione dell'Inter (FOTO)

Minuti di recupero, l'Inter è in vantaggio 1 a 2 sul Parma. I nerazzurri soffrono e difendono strenuamente i tre punti. La palla viene allontanata, Hakimi lotta e guadagna una rimessa laterale.

Conte si avvicina a lui e lo prende per la testa, urlandogli in faccia, come se avesse segnato il gol decisivo per la vittoria dello scudetto, ma non lo era, era una "semplice" rimessa laterale. Ed è proprio qui che si traccia il confine con gli allenatori normali e quelli top: per Antonio Conte, ogni palla è decisiva, si lotta sempre, in ogni contrasto, in ogni intervento, in ogni situazione della partita si gioca come se fosse l'ultima.

L'allenatore nerazzurro cura tutto maniacalmente e non lascia nulla al caso, una rimessa a favore a quel punto della partita è un sospiro di sollievo, un piccolo saltello verso i 3 punti: non sono ammessi errori, concentrazione sempre al massimo.

L'Inter sta diventando lo specchio del suo allenatore: cinica, precisa e decisa. L'Inter sa cosa vuole, e se lo sta andando a prendere.