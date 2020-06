Parma Inter, ancora un dubbio in difesa per Conte. Brozovic verso il rientro

Antonio Conte è al lavoro per preparare la trasferta di Parma che andrà in scena domenica sera alle 21.45. L'Inter è chiamata a riscattarsi dal deludente pareggio dell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo. Il tecnico salentino sarà costretto a rinunciare allo squalificato Skriniar ed è ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

Come riporta Sky Sport, arrivano buone notizie su Marcelo Brozovic ; il croato sembra aver recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto ai box prima della sfida contro la Sampdoria di domenica scorsa. Il centrocampista potrebbe rientrare nella lista dei convocati per il match del Tardini, ma sarà molto difficile vederlo in campo dal 1’ minuto.

Secondo quanto riporta l'emittente satellitare, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con il solito 3-4-1-2 visto nelle ultime uscite. Resiste ancora il dubbio in difesa per chi giocherà titolare tra D'Ambrosio e Godin al fianco di Bastoni e De Vrij. In mediana favorito Borja Valero al fianco del recuperato Barella. Sulle fasce torna titolare il duo composto da Candreva e Young. In avanti confermati Eriksen a supporto di Lukaku e Lautaro, con quest’ultimo ancora in dubbio per un fastidio alla schiena. Nel caso in cui non dovesse farcela, dovrebbe partire titolare Sanchez.