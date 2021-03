Parma-Inter 1-2, pagelle: de Vrij il migliore, Hakimi molto opaco

L'Inter era chiamata ad una prova di maturità contro il Parma, in una sfida molto complicata per tradizione, e così è stato anche stasera. Dopo un primo tempo, per così dire, di studio, la partita si sblocca grazie a due lampi di Sanchez che regalano tre punti fondamentali per continuare ancora il sogno scudetto e che permette di aumentare il distacco nei confronti dei cugini del Milan.

Ecco i voti dei giocatori nerazzurri:

HANDANOVIC, 6,5: Impegnato da Kucka nel primo tempo risponde presente. In questo momento è in un ottimo stato di forma. Nulla può sul gol di Hernani.

SKRINIAR, 6: Il meno preciso dei tre di difesa. Si spinge spesso in avanti, ma dosa male il passaggio. Dietro tiene con un po’ di affanno su Man e Mihaila.

DE VRIJ, 7: Il migliore del terzetto difensivo. Quando la palla va dalle sue parti non passa nulla. Mai. E’ un uomo chiave anche a livello tattico.

BASTONI, 6,5: Pulito, preciso nell’impostazione ed elegante. Diventa sempre più un difensore completo e di livello molto alto.

HAKIMI, 5: Non la sua migliore serata. Supera soltanto una volta Gagliolo e poi si spegne. Pasticcia molto in fase offensiva. Meglio dietro, ma con la macchia di far crossare l’avversario nel gol.

BARELLA, 6,5: Un motorino sempre attivo e che da sempre delle buone soluzioni per i compagni. Oggi gli avversari lo chiudono un po’ di più, ma da sempre il suo contributo.

BROZOVIC, 5,5: Contro squadre tatticamente compatte, serve un giocatore che nell’impostazione tocchi pochi palloni, ma buoni. Oggi lui non è stato quel giocatore. Porta troppo la palla, con il rischio di perderla.

ERIKSEN, 6: Nel primo tempo una partita insufficiente. Nei venti minuti della ripresa prima di uscire da palle di qualità eccelsa ed alza il suo livello.

(VIDAL, 6: Entra bene in partita. Oggi non è irruento come fino a questo momento della stagione).

PERISIC, 5,5: Sarebbe una partita tatticamente molto ordinata la sua, che testimonia la sua crescita nel nuovo ruolo. Se non fosse per la chiusura in ritardo nei confronti di Hernani che accorcia le distanze.

(DARMIAN, sv).

LUKAKU, 6: Nel primo tempo si fa mangiare da Valenti e sembra quasi un peso per la squadra. Nel secondo migliora come tanti suoi compagni e sforna un assist al bacio per il secondo gol di Sanchez.

SANCHEZ, 7: Prima dei due gol, la sua è una partita pessima. Il primo gol lo sblocca e riesce a trovare le giocate migliori e, soprattutto, il secondo gol che mette in ghiaccio la partita.

(LAUTARO, sv).

All. CONTE, 6: La partita è ostica e si sapeva. Il primo tempo sembra una partita a scacchi in cui tutti hanno paura di scoprire le proprie pedine. Nel secondo la squadra entra bene e la squadra riesce a portare a casa tre punti fondamentali. Adesso l’Atalanta, per una partita complicatissima.