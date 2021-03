Parma-Inter 1-2, Conte:" Sanchez ringrazi il lavoro. Noi migliorati"

Partita importante da vincere e vittoria è stata. L'Inter esce dal Tardini con tre punti fondamentali che fanno ben sperare per la corsa scudetto. Antonio Conte, dopo la partita, ha parlato della vittoria ai microfoni di Sky Sport.

Sulla partita:" E' stata una partita giocata da entrambe le squadre. Potevamo fare più gol rispetto a quelli che abbiamo fatto. Faccio i complimenti al Parma che ci ha messo in difficoltà. Loro davano la palla lunga per arrivare poi sulla seconda palla di Kucka. Hanno giocatori importanti e un ottimo allenatore".

Sulle ultime due partite:" Avevo detto che le partite contro il Genoa e Parma erano due esami di maturità. Quando c'è da tirare fuori le unghia, bisogna essere bravi, e noi su questo stiamo migliorando, stiamo diventando più resilienti. Poi, sul gol del Parma potevamo fare molto meglio. Ma Handanovic non ha fatto grandi interventi e noi abbiamo avuto delle occasioni".

Sulla pacca ad Hakimi sul finale della partita:" Hakimi è stato bravissimo a pressare una palla durante il recupero. L'ho abbracciato, nessuno schiaffone. Quel pressing di Hakimi ha chiuso una partita che per noi valeva tre punti. I giocatori stanno dimostrando tanta applicazione. Io ho un gruppo di ragazzi volenterosi. Hakimi a inizio stagione dimenticava completamente la fase difensiva, ha scaldato, a volte, la panchina, e ora sta meritando, E non dimentichiamo che Darmian lo ha sostituito contro il Genoa e per me è stato uno dei migliori".

Su Sanchez:" Su di lui ho parlato ieri, non ho bisogno di parlarne dopo che ha fatto due gol. Bravo lui a lavorare e noi ad avere la pazienza di farlo lavorare. Deve ringraziare solo il lavoro che lo ha riportato a certi livelli. Ora Lukaku e Lautaro, sanno che c'è anche Sanchez".

Sui ricambi:" Noi per un anno e mezzo abbiamo avuto solo Lukaku e Lautaro in avanti, non lo dimentichiamo. L'anno scorso c'era Esposito, che ora sta giocando al Venezia in Serie B. Quest'anno c'è anche Pinamonti, che ha le qualità per diventare forte. Ma lui è giovane ed ha tanta strada, ha del poteziale. Deve sfruttare quest'anno perchè deve sapere che l'anno prossimo sarà molto più forte dopo questa stagione con noi. I ragazzi sanno che sono un democratico e non guardo il nome. Fino ad ora non avevi mai la possibilità di scegliere in attacco".

Sulla tattica:" I ragazzi sanno che dopo aver perso palla, in 5-6 secondi va recuperata. Se gli avversari sono bravi a superare la pressione in quel tempo, allora bisogna abbassarsi. La nostra intenzione è quella di aggredire l'avversario appena la palla è persa. Oggi non era semplice perchè il Parma aspettava che noi ci alzassimo per spaccarci in due".

Sullo scudetto:" Siamo in una buona posizione di classifica. Rispetto alla passata stagione siamo davanti a tutti e c'è un miglioramento importante. Ma mancano 13 partite, avete visto questa sera quanto sia duro il campionato italiano".