Parma-Inter 0-2, Vecino: "Contento per il gol. Ora voglio continuità"

Dopo un anno complicato - lo scorso - in cui ha dovuto affrontare un infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutto il campionato, Matias Vecino, oggi, ha giocato uno spezzone di gara, firmando anche il 2-0 al Tardini, contro il Parma, che ha definitivamente chiuso la partita. Il giocatore, ai microfoni di Inter TV, ha parlato della prestazione, della stagione e dei guai fisici.

Ecco le sue parole: "Era importante soprattutto mettere minuti nelle gambe, per quello che sarà il campionato. Credo che in generale abbiamo fatto una buona partita, c’è da migliorare e trovare il 100% della condizione però siamo sulla strada giusta. Gol? Io cerco sempre di aiutare gli attaccanti, arrivando da dietro per essere pericoloso. A volte capita che la palla non arrivi, oggi sì e sono contento".

L'uruguayano, poi, ha aggiunto: "Lo scudetto sul petto è una cosa bellissima, abbiamo ancora una grande responsabilità. Siamo molto carichi per l’inizio della stagione, stiamo bene. Il ritorno del pubblico è bellissimo, giocare a porte chiuse è la cosa più brutta che c’è: sembra un allenamento, già dal riscaldamento. Ora è un altro ambiente, che dà una carica in più: spero di farlo anche in casa nostra. Obiettivi? Trovare continuità, recuperare tutto quello che non ho potuto fare l’anno scorso. Ho avuto un infortunio importante ma l’ho messo alle spalle, sono carico mentalmente e fisicamente".