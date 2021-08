Parma-Inter 0-2, Satriano: "Bello giocare con Lautaro, Vecino mi aiuta"

Autore di una buona prova nella vittoria per 2-0 al Tardini contro il Parma, l'attaccante classe 2001 dell'Inter, Martin Satriano ha parlato dell'esperienza del ritiro che lo ha visto come principale protagonista e dei suoi obbiettivi personali in vista della prossima stagione in cui dovrà trovare continuità e minutaggio in campo.

Ecco le sue parole a Inter TV: "Sono contento, voglio continuare a fare minuti con questa maglia. Penso che stiamo lavorando bene, sono molto contento. Coppia con Lautaro Martinez? Bellissimo giocare con un giocatore così, mi sono trovato bene. È bello giocare con giocatori di questo livello. Com’è il passaggio dalla Primavera alla prima squadra? Tanto diverso. Gioco con giocatori di livello altissimo, si sente il cambio dalla Primavera alla Serie A. Obiettivi personali? Provare a migliorare il più possibile e continuare così. Matias Vecino mi sta aiutando tanto".

Idee chiare e decisione nel delineare gli obbiettivi. Martin Satriano sta mostrando il suo carattere e la sua qualità in campo e fuori. Un giocatore su cui l'Inter dovrà puntare, ma che adesso deve necessariamente giocare per non perdere tempo e avere continuità.