Parma-Inter 0-2: reti di Marcelo Brozovic e Matias Vecino

Nella serata di oggi l'Inter era impegnata in amichevole, al Tardini, contro il Parma. Una nuova partita per avere l'occasione di mettere minuti nelle gambe per quanto riguarda soprattutto i calciatori appena arrivati dalle vacanze, dopo gli impegni con le rispettive nazionali, e soprattutto un modo per fare le prove generali in vista della prima giornata di campionato del 21 agosto contro il Genoa.

La partita si è conclusa con un 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi che si è dimostrata molto solida e con i primi meccanismi che hanno iniziato a farsi vedere, con alcuni giocatori, come Sensi o Satriano, che hanno mostrato tutto il loro valore. Dopo un primo tempo blando, bloccato sullo 0-0, nella ripresa sono arrivati i due gol: l'1-0 grazie ad una giocata tra Satriano e Lautaro, autore dell'assist per Brozovic; il 2-0 grazie ad un cross perfetto di Federico Dimarco per Vecino.

In attesa dei colpi di mercato, soprattutto in avanti, dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto per una prestazione ordinata in cui si sono iniziate a vedere le proprie idee di gioco. Adesso il tecnico merita dei rinforzi all'altezza per plasmare al meglio la sua Inter.