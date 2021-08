Parma-Inter 0-2, Bastoni: "Difenderemo il tricolore in campo"

Dopo la vittoria dell'Europeo con la maglia della Nazionale italiana, Alessandro Bastoni è tornato in campo con l'Inter nell'amichevole del Tardini vinta per 0-2 contro il Parma. Dopo la partita il difensore ha parlato ai microfoni di Inter Tv della stagione prossima e degli obbiettivi della squadra con il nuovo allenatore Simone Inzaghi.

Ecco le sue parole: "Siamo arrivati da poco, l'allenatore è nuovo dobbiamo capire il suo sistema di gioco, siamo pronti ad affidarci a lui per far bene quest'anno. Sono test importanti perché abbiamo poco tempo per preparare il campionato. Abbiamo un tricolore da difendere e faremo di tutto per difenderlo in campo".

Bastoni, poi, ha aggiunto: "Ho sensazioni buone. Specie quando vinci un europeo, torni che hai voglia ancora di vincere. Sono contento di aver ritrovato i miei compagni, speriamo di fare un grande anno. Divento papà? Annata fantastica. Ho trovato la stabilità che mi serve anche nella vita privata e mi permette di pensare solo al campo".