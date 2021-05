Parla Zhang: "La vittoria di tutti noi interisti. E' una gioia incredibile"

Anche il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di DAZN, lasciando trasparire tutta la sua emozione per questo momento storico. Le sue parole:

"E' un momento speciale per noi e per tutti i tifosi nerazzurri nel mondo. E' una gioia incredibile che ci ripaga di tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni: noi interisti ce lo meritavamo. Il momento scudetto? In inverno c'è stata la partita contro la Juventus, e lì ho capito che potevamo davvero arrivare alla vittoria del trofeo"

Ancora Zhang: "Noi avevamo il dovere di riportare l'Inter alla vittoria, e ci siamo riusciti. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e che mi hanno supportato in questo viaggio incredibile".